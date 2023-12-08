Quaresma hayali gerçekleşiyor! İstanbul'a gelen Portekizli yıldız 'evet' dedi

8 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:23

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi.

beINSPORTS'a konuşan Portekizli oyuncu, yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini stadyumdan takip edecek.

QUARESMA:EVET DERİM

Futbola veda ettikten sonra futbolun içinde kalmak ve antrenör olmak istediğini dile getiren Ricardo Quaresma, "Daha çok teknik ekibe entegre olmak isterdim. Hem kulübü geliştirmek hem de antrenör hayatını anlamak adına bu ekibin içinde olmak isterdim. Çünkü, futbolcu ve antrenör hayatı birbirinden farklı şeyler. Şu an tamam karar veremedim. Önceliği futbolu saha içinde bırakma şansı elde etmek olurdu." ifadelerini kullandı.

Her gün idman yaptığını söyleyen Quaresma, "Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse hiç düşünmem hemen 'evet' derim." dedi.

QUARESMA: ÇOK ÖZLEDİM

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Ricardo Quaresma, "Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak." değerlendirmesinde bulundu.