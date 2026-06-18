Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiği Real Madrid'de Marc Cucurella ve Bernardo Silva'nın ardından bir yıldıza daha imza attırıldı. Liverpool'dan ayrılan savunma oyuncusu Ibrahima Konate ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Florentino Perez'in yeniden başkan olduğu Real Madrid, Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılan ve daha önce anlaşmaya vardığı Ibrahima Konate transferini resmen duyurdu. Fransız savunma oyuncusu, İspanyol devi ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Ibrahima Konate

ÜÇ GÜNDE 3 DÜNYA YILDIZI

Konate, Real Madrid'in bu sezon 3'üncü transferi oldu. İspanyol devi, geçtiğimiz 2 günde Chelsea'den Marc Cucurella ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva kadrosuna kattığını açıklamıştı.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Konate, 2021 yılında transfer olduğu Liverpool'da 183 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistle skor katkısı sağladı.

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