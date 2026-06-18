Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya’da 13 projeye 6 milyar TL yatırım desteği sağlandı. Söz konusu yatırımların 753 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi’nde desteklenmeye hak kazanan 13 proje ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgede 753 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

HANGİ ALANLARA DESTEK YAPILACAK?

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında desteklenen projeler; tarım, sanayi, turizm, madencilik, geri dönüşüm ve ileri teknoloji üretimi gibi stratejik alanlarda yoğunlaşıyor. Böylece TR33 Bölgesi’nin üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün yükseltilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

6 milyar TL'lik yatırım! 4 ilde yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

EN BÜYÜK PAY MANİSA’YA

Açıklanan sonuçlara göre bölgedeki en yüksek yatırım hacmi Manisa’da gerçekleşecek. Manisa’da destek almaya hak kazanan 7 proje kapsamında toplam 5 milyar 180 milyon TL yatırım yapılması ve 535 kişilik yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor. Bu rakamlar, bölgedeki toplam yatırım tutarının büyük bölümünü oluştururken, Manisa’nın sanayi ve üretim altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR'A 442 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Afyonkarahisar’da desteklenen 2 proje için toplam 442 milyon 800 bin TL yatırım yapılacak ve 46 kişilik yeni istihdam sağlanacak. Uşak’ta ise 3 proje kapsamında 256 milyon 100 bin TL yatırım gerçekleştirilmesi ve 132 kişilik ilave istihdam oluşturulması planlanıyor.

KÜTAHYA’YA 170 MİLYON TL YATIRIM

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Kütahya’da destek almaya hak kazanan 1 proje için toplam 170 milyon TL yatırım öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 40 kişilik yeni istihdamın oluşturulması bekleniyor.

Kütahya’da hayata geçirilecek yatırımın, ilin üretim altyapısının güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle son yıllarda sanayi, madencilik ve teknoloji odaklı yatırımlarla dikkat çeken Kütahya’nın, bu destek sayesinde bölgesel kalkınma hedeflerine daha güçlü şekilde ilerlemesi bekleniyor.

6 milyar TL'lik yatırım! 4 ilde yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

YEREL KALKINMANIN YENİ ARACI

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, illerin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve doğal kaynakları daha etkin kullanarak bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlıyor. Program kapsamında desteklenen yatırımlar, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, verimliliğin yükseltilmesi, ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

Bu yönüyle program, yerel kalkınmayı destekleyen önemli teşvik mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki yatırımcıların stratejik sektörlere yönelmesini teşvik eden program sayesinde ekonomik büyümenin tabana yayılması ve şehirlerin kendi potansiyelleri doğrultusunda gelişmesi hedefleniyor.

"BÖLGEMİZİN YATIRIM POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, açıklanan sonuçların TR33 Bölgesi’nin yatırım gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Eser yaptığı değerlendirmede, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın bölgenin sahip olduğu kaynakları daha yüksek katma değere dönüştürmek ve yatırım ekosistemini güçlendirmek adına önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, destek almaya hak kazanan projelerin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra istihdamı güçlendireceğini, teknolojik dönüşümü hızlandıracağını ve yerel ekonomiye uzun vadeli katkılar sunacağını ifade etti.

2025 yılı sonuçlarının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirten Eser, 2026 yılı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin de devam ettiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni desteklerle birlikte bölgenin yatırım, üretim ve istihdam kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 6 milyar TL’lik yatırım hacmiyle dikkat çeken Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın, TR33 Bölgesi’nde ekonomik hareketliliği artırması, yeni iş imkanları oluşturması ve bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Özellikle üretim ve teknoloji odaklı yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin hem ulusal hem de uluslararası rekabet gücünün güçleneceği değerlendiriliyor.

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