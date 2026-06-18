Kontrolden çıkan tır devrildi! Araçta sıkışan yaralı sürücünün imdadına ekipler yetişti
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Hilvan ilçesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen tırda sıkışan sürücü yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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