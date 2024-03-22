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Haberler > Spor > Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham'ı geride bıraktı

Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham'ı geride bıraktı

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Real Madrid&#039;de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham&#039;ı geride bıraktı

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sosyal medya paylaşımlarına damga vurdu. La Liga Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre 19 yaşındaki Türk yıldız, takımdaki dünya yıldızlarının önüne geçti.

La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in LaLiga Türkiye hesaplarının etkileşimlerini artırdığını belirterek, "Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor." ifadelerini kullandı.

İsim sponsorunun değişmesinin ardından İspanya futbolunu izlemek isteyenlere farklılıklar sunmak istediklerini vurgulayan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Değişikliklerin büyük çoğunluğunun beğenildiğini görüyoruz. Başka liglerde kullanılmayan sinematografik kamera, örümcek kamera gibi eklentilerle farklı bir şov ortaya koymak istedik. Biz işimizi geliştirerek Premier Lig'i kovalamayı sürdürmek istiyoruz. Uzun zamandır bölge bölge, ülke ülke ayırarak sosyal medyada atak yapıyoruz. Bu sezon başında sosyal medya anlamında Premier Lig'in önüne geçtik. Bu şaşırtıcı bir veri oldu. Geçen sene DeMarke ile birlikte LaLiga Türkiye'nin X (Twitter) hesabını açarak Türkçe paylaşımlara başlamıştık. Bunu Endonezya'da, Japonya'da da yapıyoruz uzun zamandır. Farklı ülkelere yavaş yavaş uyum sağlayarak içeriği zenginleştirmemiz gerekiyor."

Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Türk yıldız, Vinicius Jr ve Bellingham'ı geride bıraktı - 1. Resim

'ARDA GÜLER ZİRVEDE'

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga Türkiye hesaplarının büyümesinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Arda Güler sahada özel bir şey yaptığında hemen etkisini görüyoruz. Türkiye'ye özel konuşursak, X (Twitter) hesabımızın hemen büyüdüğünü söyleyebiliriz. Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor. Benim şahsi fikrim daha fazla süre almasını umuyorum. Hem taraftar olarak hem futbolun güzelliği hem de işim için bunu istiyorum. LaLiga'nın Türkiye'de büyümesi Arda Güler üzerinden başlıyor. Tabii ki uzun yıllar birkaç Türk oyuncu oldu. Kış transfer döneminde Enes Ünal gitti. Cenk Özkacar da Valencia'da güzel işler çıkarıyor ama etkileşim anlamında Arda Güler büyük bir lokomotif."

Düzenleyen:  - Spor
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