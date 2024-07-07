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Real Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdi

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Real Madrid&#039;in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdi
Abd, Endrick, Haber

Spor Haberleri

Kupa Amerika 2024'te Uruguay, Brezilya'yı penaltı atışlarında 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Gelecek sezon Real Madrid forması giyecek Brezilyalı Endrick, maç boyu tek isabetli pasını santrada verdi. 17 yaşındaki yıldız maç sonrasında eleştirilere cevap verdi.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçında Uruguay, Brezilya'yı penaltı atışlarında eleyerek yarı finale yükseldi.

FİZİĞİ TEPKİ TOPLADI

Turnuva boyuncu etkisiz performansı ve hazır olmayan fiziğiyle eleştiri oklarının hedefi olan Real Madrid'in 17 yaşındaki yıldız adayı Endrick, bu maçta da istediklerini sahaya yansıtamadı.

Real Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdi - 1. Resim

TEK İSABET SANTRADA!

Endrick, karşılaşma boyunca tek isabetli pasını santrada verdi. Brezilyalı oyuncu diğer 4 denemesinde isabet bulamadı. 

Endrick maçı 1 isabetli şutla tamamlarken; 3 top sürme denemesinin 1'inde başarılı oldu. 

Real Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdi - 2. Resim

KIZGINLIKLARINI ANLIYORUM

Bu yaz Real Madrid kadrosuna katılacak olan Endrick, "Brezilya'yı zirveye taşımak istiyoruz. Çalışmaya ve Dünya Kupası için hazırlanmaya devam edeceğiz. Şu anda bunun çok zor olduğunu biliyorum, ancak tüm Brezilyalıların desteğini bekliyorum. Kızgınlıklarını anlıyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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