Redmond boşa çıktı! Fener'e attığı gol ve asistle yıldızlaşmıştı

Beşiktaş’ın eski yıldızı Nathan Redmond, Burnley ile yollarını ayırdı. Redmond, Kadıköy'de 4-2 biten maçta Fenerbahçe'ye attığı gol ve asistle yıldızlaşmıştı.

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Nathan Redmond, Burnley’den ayrıldı.

31 yaşında olan ve her iki kanatta da forma giyebilen İngiliz oyuncu geçen sezon sadece üç maçta şans bulabildi.

Redmond, iki sezon önce Kadıköy’de 4-2 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı gol ve yaptığı üç asistle yıldızlaşmıştı.