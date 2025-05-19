Rey Manaj'dan Rıza Çalımbay'a çok sert sözler! "Egosunu takımın önünde tuttu"

Süper Lig'den düşen Sivasspor'da Rey Manaj-Rıza Çalımbay kaosu yaşanıyor. Maç kadrosuna alınmayan Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik Direktör Rıza Çalımbay'a tepki gösterdi, "Her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor" dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Samsunspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Sivasspor, Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.

Sivasspor'da kadro dışı kaldığı öne sürülen Rey Manaj'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmadığını açıklamıştı. Rey Manaj ise sosyal medya hesabından maç sonu yaptığı açıklamada teknik direktör Rıza Çalımbay'ı adeta topa tuttu.

"ELİMDEN GELENİ VERMEKTEN KAÇINMADIM"

"Değerli Sivassporlular, son günlerde yapılan basın açıklamalarından sonra polemik oluşturmamak adına maçı beklemeye karar verdim" diyen Manaj, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti. İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm.

"MAÇ KADROSUNA ALMADIKLARINI MESAJLA ÖĞRENDİM"

Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.

İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.

"HER ZAMAN EGOSUNU TAKIMIN ÖNÜNDE TUTTU"

Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önünde tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor.

Değerli Sivasspor taraftarları ben bu kulübü her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim hangi ligde olursak olalım, şu an yaşadığım üzüntüyü ve duygularımı tarif etmem imkansız."

NELER YAŞANMIŞTI?

Rıza Çalımbay, Samsunspor maçı öncesi yaptığı açıklamada Manaj'ı kadro dışı bırakmadıklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rey Manaj'ın kadro dışı bırakmadık. Sipay Bodrum FK maçının 81. dakikasında oyundan alındıktan sonra tepki gösterdi ardından 3-4 gün antrenmana gelmedi. Bir kişi 3-4 gün antrenmana gelmedikten sonra verimli olamaz. Daha sonra 'ağrım var ama oynayabilirim' dedi. Ağrısı olan bir oyuncuyu oynatamam. Manaj, bir profesyonele yakışmayacak davranışlarda bulundu. Manaj iyi bir oyuncu ama Sivas'a her şeyini verebilseydi şu an Sivas bu durumdan çıkmış olabilirdi. Kadro dışı yok. Hiç antrenmana gelmeden oynamak olmaz."

12 GOL, 5 ASİST

Arnavut forvet, bu sezon forma giydiği 27 maçta 12 gol ve 5 asist kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.