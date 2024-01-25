Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı

25 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 17:43

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Zorlu mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: ÇÖZÜM BULUNMALI

Başakşehir karşısında gelen golün İsmail Kartal'ı rahatlattığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı. Fenerbahçeliler için çok zor yıllar geçiyor. Çünkü çok zor geliyor goller. Fenerbahçe bu maçı kazanamasa üzerlerinde müthiş bir baskı binecekti. 7 atan 6 atan Fenerbahçe son 3 maçta 1 gol atarak yoluna devam ediyor. Bunun sebebi de 10 yıldır devam eden bir şampiyon olamama süreci. İsmail Kartal 4-4-2'ye çok geç döndü" açıklamasında bulundu.

RIDVAN DİLMEN: RİSK ALMASI GEREKİYOR

İkinci devreye çift santforla çıkılması gerektiğini belirten Dilmen, "İsmail Kartal yaşadığı kaygı sebebiyle geç değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de stresi yaşayan en büyük isim İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin kadrosu çok tecrübeli ancak ligin son anlarına gelinmesiyle birlikte uzun süredir yaşanamayan şampiyonluk takımda bir şuursuzluk oluşturuyor. İsmail Kartal'ın artık daha fazla risk alması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında risk alınmalı" dedi.