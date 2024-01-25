Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelere bulunarak eski takımını uyardı.

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe&#039;yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

    Zorlu mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı

    RIDVAN DİLMEN: ÇÖZÜM BULUNMALI

    Başakşehir karşısında gelen golün İsmail Kartal'ı rahatlattığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var buna bir çözüm bulunmalı. Fenerbahçeliler için çok zor yıllar geçiyor. Çünkü çok zor geliyor goller. Fenerbahçe bu maçı kazanamasa üzerlerinde müthiş bir baskı binecekti. 7 atan 6 atan Fenerbahçe son 3 maçta 1 gol atarak yoluna devam ediyor. Bunun sebebi de 10 yıldır devam eden bir şampiyon olamama süreci. İsmail Kartal 4-4-2'ye çok geç döndü" açıklamasında bulundu.

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı

    RIDVAN DİLMEN: RİSK ALMASI GEREKİYOR

    İkinci devreye çift santforla çıkılması gerektiğini belirten Dilmen, "İsmail Kartal yaşadığı kaygı sebebiyle geç değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de stresi yaşayan en büyük isim İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin kadrosu çok tecrübeli ancak ligin son anlarına gelinmesiyle birlikte uzun süredir yaşanamayan şampiyonluk takımda bir şuursuzluk oluşturuyor. İsmail Kartal'ın artık daha fazla risk alması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında risk alınmalı" dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeRıdvan Dilmen
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Real Madrid’den gideceği iddia edilmişti! Arda Güler ilk kez konuştu - SporReal Madrid’den gideceği iddia edilmişti! Arda Güler ilk kez konuştuSüper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradı - SporSüper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradıYayın ihalesinde sürpriz gelişme! Avrupa maçları için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardılar - SporYayın ihalesinde sürpriz gelişme! Avrupa maçları için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardılarUkrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi - SporUkrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildiGalatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor - SporSacha Boey Galatasaray'a veda ediyorMilli futbolcumuz Merih Demiral geri dönüyor! Kulüpten ilk açıklama geldi, tarih bile belli oldu - SporMilli futbolcumuz Merih Demiral geri dönüyor! Kulüpten ilk açıklama geldi, tarih bile belli olduGalatasaray'ın eski golcüsü Fatih Terim'e ilk yenilgisini yaşattı - SporYunanistan'daki ilk mağlubiyetini aldıBeşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi - SporTransfer yarışında ortalık kızıştıBeşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Görüşmelerin sonuna gelindi, imza an meselesi… - SporBeşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Görüşmelerin sonuna gelindi, imza an meselesi…
    Sonraki Haber Yükleniyor...