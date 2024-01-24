Fenerbahçe son nefeste! Başakşehir deplasmanında 3 puan Batshuayi ile geldi

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Batshuayi'nin penaltıdan bulduğu golle sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 33), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Teknik Direktör: İsmail Kartal

9. dakikada Deniz Türüç, sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan’ın şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

12. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dzeko, arka direkte topu kontrol ederek içeriye pasını aktardı. Tadic’in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

22. dakikada Tadic’ten topu alan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Oosterwolde Ferdi’nin pasında topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Piatek’in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Krunic’in pasında Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

44. dakikada Dzeko’nun sağdan pasında Tadic, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert şutta topu az farkla yandan auta attı.

45+2. dakikada Figueiredo, orta sahada Serdar Aziz’e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

58. dakikada Tadic’in sol kanattan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, bekletmeden pasını Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Mert Müldür’ün pasında Batshuayi ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazında dar açından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada hızlı gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu sol kanattan pasını ceza sahası içindeki Cengiz Ünder’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz’in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.

90. dakikada Emre Mor’un pasında Szymanski’nin ceza sahası yayından vuruşunda top Onur Ergün’ün eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Keny hakem Abdülkadir Bitigen’e yoğun itirazının ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi, kaleci Volkan Babacan’ın sağına yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

90+8. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top direkten döndü.

VİNCENZO MONTELLA, TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu’na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi.

İSMAİL KARTAL’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı 11'inden 2 değişikliğe giderek, turuncu-lacivertlilere karşı stoper mevkiinde Bonucci yerine Serdar Aziz'e görev verdi. İtalyan defansın hafif sakatlık yaşadığı ve bu sebeple kadroya alınmadığı öğrenildi. Son lig maçında sakatlık yaşayan Fred'in yerine de Rade Krunic 11'de şans buldu.

KRUNİC LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Rade Krunic, ligde ilk kez 11’de yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor ile oynanan maçta 11’de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde 87'de oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred’in yokluğunda Krunic’e görev verdi.