Rıza Kayaalp üzen haberi kendisi duyurdu! Doktor hatası Paris 2024'ü zora soktu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde kullandığı bir ilaç nedeniyle olimpiyatlara katılamama riski olduğunu söyledi. Kayaalp, maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu olup göğsümüzü kabartan, aynı zamanda olimpiyat ikincisi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlara katılamama riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım" diyen Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşadığını duyurdu.

ÜZÜCÜ HABERİ KENDİ DUYURDU

Desteği ve duasını kendisinden esirgemeyen sevenlerine seslenen Kayaalp, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir.

Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı.

Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."

"DUALARINIZI VE DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYECEĞİNİZİ UMUT EDİYORUM"

Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum." diye konuştu.

ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı.