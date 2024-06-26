Romanya ve Slovakya yenişemedi! Gruptan çıkanı averaj belirledi

EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ve Slovakya karşılaştı. Maçta eşitlik bozulmadı. Gruptan çıkan takımı averajlar belirledi.

Euro 2024 E Grubu'nda son maçlar oynandı. Romanya ve Slovakya 1-1 berabere kaldı. Slovakya, Duda ile öne geçti, Romanya Marin'in penaltı golüyle cevap verdi.

BÜTÜN TAKIMLAR AYNI PUANLA BİTİRDİ

Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna dörder puana sahip olmasına rağmen Romanya averajla grubu lider bitirdi ve üst tura çıktı. Belçika 2, Slovakya 3. olurken, Ukrayna elenen takım oldu.