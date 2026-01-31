2019 yılında Gençlerbirliği'nden Roma'ya tam 4,30 milyon euro bedelle transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, şimdi TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.

İtalya’da Roma, Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin, Kayserispor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da görev yaptı.

Mert Çetin, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giymişti. Kariyerinin parlak döneminde milli takıma da çağrılan Mert Çetin, 2 maçta da forma giydi.

Mert Çetin, profesyonel kariyerinde kulüplerde 155 maçta 3 gol attı.

