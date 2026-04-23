Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, derbi öncesi Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkisi ve Yasin Kol'a ilişkin gelen soruya tek cümlelik bir cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda Galatasaray derbisine atanan hakem Yasin Kol ile ilgili gelen soruyu cevapladı.

"BİR ŞEY DEMEYECEĞİM"

Saran, "Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey diyecek misiniz?" sorusunu, "Bir şey demeyeceğim" cevabını verdi. Sadettin Saran, "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "23 Nisan için buradayız." diye konuştu.

GALATASARAY: TÜM İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR

Yasin Kol'un derbi hakemi olarak atamasının açıklanmasının ardından Galatasaray cephesinden çok sert bir tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini hedef aldı. Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

DEV DERBİ PAZAR GÜNÜ RAMS PARK'TA

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

