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Sahalardan kopmayacak! Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a teklif var

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Fenerbahçe, İsmail Kartal, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada bitiren teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli hocanın boşta olduğunu fırsat bilen birçok takımın kendisinden randevu talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, dün yaptığı veda paylaşımıyla İsmail Kartal ile yeni sezonda devam edilmeyeceğini duyurmuştu.

Bu sezon 99 puan toplayan Kartal, şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde sezonu ikinci sırada bitirmişti.

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta sadece 1 yenilgi alan 62 yaşındaki teknik adam, 31 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.

Sahalardan kopmayacak! Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a teklif var - 1. Resim

İSMAİL KARTAL YENİ SEZONDA NE YAPACAK?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmek isteyen İsmail Kartal'a sezon içinde bazı takımların durumunu sorduğu öğrenildi.

Daha önce yaptığı açıklamada İran Milli Takımı'nda teklif aldığını itiraf eden Kartal, 7 takımdan da teklif aldığını söylemişti.

Süper Lig ve Azerbaycan takımları olmak üzere yurt dışından bazı kulüplerin İsmail Kartal ile temasa geçebileceği konuşuluyor.

Formda bir sezon geçiren Kartal'ın da ara vermeyi düşünmediği ve kendisine uygun en iyi teklifi kabul edeceği iddia ediliyor.

Sahalardan kopmayacak! Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a teklif var - 2. Resim

İSMAİL KARTAL: DÜNYA KUPASI'NA GİDİYORDUM

Geçtiğimiz haftalarda kendisine yönelik eleştirilere cevap veren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 7 kulüpten teklif aldım, bir tanesi İran milli takımı Dünya Kupası'na gidiyordum işim olmadı. Ben kendi reklamımı yapacak biri değilim. Burada bir emek var. Ekibimizle çok çalıştık. 5 sayfa istatistik var. Kulüp tarihi, rekorları. Türk futbol tarihi, rekorları. Bu kadar eleştiri saldırı insanın hoşuna gitmiyor. Ben de ara ara boştayken televizyon kanalları beni davet ettiler, bir gün bir tanesine ağzımdan kötü bir laf çıkmış mı? Ben buradan gideyim, benim yerime gelsinler bana yapılanları kendileri ister mi? Bu art niyet mi kıskançlık mı anlayamıyorum.”

Düzenleyen:  - Spor
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