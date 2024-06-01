Londra'da Fenerbahçe zirvesi! Ali Koç, Mourinho ile buluşacak! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı

Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam Londra'da oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finali öncesi Jose Mourinho ile bir araya gelecek.

Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir imza töreni için geri sayıma başladı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli hocayla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Bu akşam İngiltere'nin Londra şehrinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek olan Mourinho'nun dev maç öncesi Ali Koç ile yemekte buluşması bekleniyor.

Transfer planlaması başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşlerini aktaracak olan Portekizli hocanın, gelecek hafta İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

İMZA TÖRENİ KADIKÖY'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin resmi imza törenini Ülker Stadyumu'nda yapmak istediği ve görkemli bir hazırlık yapılacağı konuşuluyor.

Son olarak İtalyan devi Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Tecrübeli hoca, kariiyerinde Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter ve Porto gibi takımlarda da görev almıştı.