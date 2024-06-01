Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Londra'da Fenerbahçe zirvesi! Ali Koç, Mourinho ile buluşacak! İmza tarihi belli oldu

Londra'da Fenerbahçe zirvesi! Ali Koç, Mourinho ile buluşacak! İmza tarihi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Jose Mourinho, İmza Töreni, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam Londra'da oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finali öncesi Jose Mourinho ile bir araya gelecek.

Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir imza töreni için geri sayıma başladı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli hocayla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Bu akşam İngiltere'nin Londra şehrinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek olan Mourinho'nun dev maç öncesi Ali Koç ile yemekte buluşması bekleniyor.

Transfer planlaması başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşlerini aktaracak olan Portekizli hocanın, gelecek hafta İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Londra'da Fenerbahçe zirvesi! Ali Koç, Mourinho ile buluşacak! İmza tarihi belli oldu - 1. Resim

İMZA TÖRENİ KADIKÖY'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin resmi imza törenini Ülker Stadyumu'nda yapmak istediği ve görkemli bir hazırlık yapılacağı konuşuluyor.

Son olarak İtalyan devi Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Tecrübeli hoca, kariiyerinde Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter ve Porto gibi takımlarda da görev almıştı.

Düzenleyen:  - Spor
13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadı! "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor"44 milyar liralık halka arz! İlk 5 ayda 20 şirket daha borsaya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu! Brezilyalı milli oyuncu Süper Lig yolcusu - SporGalatasaray, yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu! Brezilyalı milli oyuncu Süper Lig yolcusuGalatasaray'da temizlik harekatı! Okan Buruk 6 ismi Özbek'e iletti - SporGalatasaray'da temizlik harekatı! Buruk 6 ismi ilettiKartal gözünü Martial'a dikti - SporKartal gözünü Martial'a diktiŞampiyonlar Ligi'nde Türk finali! Real Madrid ile Borussia Dortmund, Londra'da karşılaşıyor - SporReal Madrid ile Borussia Dortmund, Londra'da karşılaşıyorOkan Buruk'a dev zam! İşte sözleşmenin detayları - SporOkan Buruk'a dev zam! İşte sözleşmenin detaylarıArda ile Salih dev randevuda! Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor - SporArda ile Salih dev randevuda
Sonraki Haber Yükleniyor...