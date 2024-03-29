Samandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil!

Fenerbahçe camiası, 2 Nisan’da yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanmışken, İsmail Kartal ve oyuncuları bütün motivasyonu sahaya vermiş durumda. Hedef, Süper Kupa, Süper Lig ve Konferans Ligi şampiyonluğu...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon’daki olaylı maçın ardından radikal bir karar alan Fenerbahçe yönetimi, ligden çekilme gündemiyle olağanüstü genel kurul hamlesi yaptı. Risk raporları hazırlatan başkan Ali Koç, hem camianın ileri gelenleriyle hem de futbol dünyasının önemli isimleriyle temas kurarak görüşler alıyor. Samandıra’da ise gündem sadece futbol. Teknik direktör İsmail Kartal aynı zamanda bir mentör gibi çalışarak oyuncularını sahaya odaklamış durumda. Sarı lacivertli oyuncuların aklındaki tek şey kalan maçları kazanarak tarih yazmak.

SEKİZDE SEKİZ YAPARIZ

Takımın lider isimleri Dzeko ve Tadic de bu yolda Kartal’a büyük destek veriyor. Oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda “Herkes üzerine düşeni yapacak” vurgusunda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, “Bizim sorumluluğumuz sahada en iyisini başarmak. Diğer konular yönetim işi. Ligde kalan sekiz maçı da kazanırsak şampiyon oluyoruz. Kimsenin puan kaybına da ihtiyacımız yok. Süper Kupa parmaklarımızın ucunda. Avrupa’da zafer de hayal değil. Hepsini kazanacak güce sahibiz” diyerek motivasyonu körüklüyor.

OOSTERWOLDE GERÇEĞİ!

Öte yandan, Fenerbahçe’nin 2022-23’te Parma’dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesinde kâr payı maddesi olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin 6 milyon avroya aldığı Hollandalı 7 milyon avronun üzerinde bir rakama satılırsa kârın yüzde 30’u verilecek. Oosterwolde’nin piyasa değeri an itibarıyla 11 milyon avro.