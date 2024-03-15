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Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Son 8'de erken final!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Son 8'de erken final!

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Spor Haberleri  / -

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İlk çeyrek final maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş maçları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. 2023/24 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan Real Madrid-Manchester City eşleşmesi erken final olarak yorumlandı. 

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Son 8'de erken final! - 1. Resim

İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşlemeleri;

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borissia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

PSG - Barcelona

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Barcelona - PSG
 
Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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