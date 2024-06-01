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Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor! Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor! Dev maçın ilk 11&#039;leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi, Wembley Stadı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bu gece belli olacak. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.  Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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