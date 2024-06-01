Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor! Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi, Wembley Stadı, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bu gece belli olacak. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.