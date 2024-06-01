Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor! Dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bu gece belli olacak. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi