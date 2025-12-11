Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 29 gol
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftası 9 maçla tamamlandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Monaco karşısında aldığı 1-0 yenilgi sonucu 9 puanda kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçları sona erdi.
10 Aralık Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2