Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 32 gol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta müsabakaları, 21 Ocak Salı gecesi oynanan maçlarla başladı.
UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında 9 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam TSİ 20.45'te İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edceek. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Devler Ligi'nde 21 Ocak Salı gecesi yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika): 1-4
Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere): 3-1
Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa): 6-1
Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-3
Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya): 1-1