İngiliz devi Manchester City, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Bu sonuçla City 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAFİFE ALINMAMALILAR"

"Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor" diyen Guardiola, "Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" sözlerini sarf etti.

Pep Guardiola

"SAHADA OLANLAR KIRILGANDI"

Kadrodaki eksiklerin oyunu etkilediğini belirten Guardiola, "Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Eksiklerimiz olmasa daha fazla istikrar sağlardık. Sahada olanlar ise tıpkı geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİNAMİĞİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

28 Ocak'ta temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Guardiola, "Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik" değerlendirmesini yaptı.

