Galatasaray - Atletico Madrid maçının muhtemel kadroları belli oldu: Ayağının tozuyla sahada
Süper Kupa’da Fenerbahçe hezimeti, ligde de Gaziantep FK darbesiyle sarsılan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’ün içinde kalmak için kritik bir maça çıkacak.
Ligin ilk yarısını son iki yılda olduğu gibi sürklase eden Galatasaray, 2026’ya kötü başladı. Süper Kupa’daki Fenerbahçe hezimetinin ardından ligde de iç sahada Gaziantep ile berabere kalarak sarsılan sarı kırmızılılar, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında ‘olmak ya da olmamak’ maçına çıkıyor. Puan cetvelinde ilk 24 içinde kalmaya çalışacak olan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı maçtan puansız ayrılması durumunda Devler Ligi’ni de tehlikeye atmış olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇIN HAKEMİ KOVACS
Devler Ligi’ndeki son iki maçında Union SG ve Monaco’ya yenilerek ilk 8 hayallerini çöpe atan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında ilk 24 içinde tutunmaya çalışacak. İspanyol ekibi ise Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç maçını kazanarak ilk 8 için büyük avantaj elde etti. Geride kalan altı maç sonunda Galatasaray’ın 9, Atletico Madrid’in ise 12 puanı bulunuyor. Galatasaray ile Atletico Madrid arasında Ali Sami Yen’de oynanacak müsabaka 20.45 başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Devler Ligi’nde ilk 9 ile 24 arasında yer alan takımlar play-off turuna kalacak.
SAVUNMA ALARMI
Galatasaray’da Senegalli savunma oyuncusu İsmail Jakobs ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu akşam Atletico Madrid karşısında sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Manchester City maçında oynayamayacak.
OSİMHEN 39 GÜN SONRA
G.Saray’ın en etkili silahı Victor Osimhen, Afrika Kupası’nın sona ermesiyle 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak. Osimhen, Galatasaray’ın son altı maçında yer alamadı. Aslan, Osimhen’in yokluğunda Süper Kupa’yı kaybetti, ligde Gaziantep FK ile berabere kaldı.
İDMANSIZ MAÇA
Senegal ile Afrika Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İsmail Jakobs, dünkü çalışmaya yetişemedi. İstanbul’a geç gelen yıldız futbolcu, antrenmansız da olsa maç kadrosunda yer alacak. Jakobs, Fas finali öncesinde takımdaki üç oyuncunun hastalanmasının ‘tesadüf’ olamayacağını söyleyerek dikkatleri çekmişti.
MUHTEMEL KADROLAR
Galatasaray
Uğurcan
Sallai
Davinson
Abdülkerim
Eren
Torreira
Lemina
Sane
Yunus
Barış Alper
Osimhen
Atletico Madrid
Jan Oblak
Llorente
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Cardoso
Barrios
Baena
Sörloth
Alvarez