Samsunspor, Eyüpspor'u eli boş gönderdi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Samsunspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mouandilmadji ve 33. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada Berke Deniz Baran attı.
Bu sonuçla Samsunspor, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Eyüpspor ise ilk maçından puansız ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Soner Aydoğdu'nun topuk pasına hareketlenen Moundilmadji, defanstan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
23. dakikada İkas Eyüpspor ceza sahasında oluşan karambolde top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Jankat Yılmaz son anda kale çizgisi üzerinden ayağı ile uzaklaştırdı.
33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Mendes'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Soner Aydoğdu, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0
44. dakikada Mendy'nin ortasına iyi yükselen Ömer Efe Ay'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Samsunspor defansından seken topla ceza sahası içinde buluşan Metehan Altunbaş, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi. VAR'da pozisyonun izlenmesi üzerine hakem Ömer Faruk Turtay, gol kararını iptal etti.
90. dakikada İkas Eyüpspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta topla buluşan Berke Deniz Baran, ceza sahası içine girer girmez meşin yuvarlağı kaleci Posiadala'nın üzerinden ağlara gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.