Şanlıurfa'ya giden Ali Koç'tan Süper Kupa maçı öncesi açıklama: Suikast girişimi, linç teşebbüsü...

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray ile bu akşam oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkacak Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'ya geldi.

GAP Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla maçın yapılacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.

ALİ KOÇ: KÖTÜLÜK YAPANLAR ARSIZLAŞMIŞ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kamp yapılan otelin önünden açıklama yaparak şöyle konuştu:

Geldiğimiz nokta itibariyle, Fenerbahçe; A Takımı'nı getirmeyip, kupa şansını zayıflatmış ve bunu uğradığı haksızlıkları dile getirmek için yapmıştır. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, son deplasman maçındaki linç teşebbüsü, Zorbalıkla son haftalarda çalınan şampiyonluklarımız.

"Suikast girişimi hala faili meçhul. O dönem devlet görevlileri bize bu işin çözüleceğini söylemişti. Hala değişen bir şey yok. Bu saydıklarım sadece bazı olaylar bu liste çoğalabilir.

Bütün bu anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması, Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir.

ALİ KOÇ: BİZİM BURADAN NE MESAJ ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR?

Kötülüğün tarifi, hiçbir alanda somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir.

Bizim bugünkü isyanımız, sadece maçın tarihiyle veya son deplasman maçında yaşadıklarımızla alakalı değildir. Paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı gösterdik. Genel Kurul'da yaşadıklarımızı anlattık.

Futbolcuların ve teknik kadronun güvenliğini sağlayamayanlara ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan verdi, TFF yerinde duruyor, vali ve emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Bizim buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor?

Geçmiş olsun mesajını bırakın; bazı rakiplerimiz, Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için sıkı, ince ince ve alttan alttan çalıştılar. Bazıları ise açık açık. Bizim futbolcularımız için "Bunlara hapis cezası verilmesi gerekir" diyenler bile oldu. İnanabiliyor musunuz? Tabii ki bu baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı.

ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A TEPKİ

Ali Koç rakipleri hakkında; "Yıllarca tohumları ektiler ve bu ortamı sağladılar. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ki, TFF'den kurullardan, hakemlerine kadar, tehditler oluşturarak kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Şanlıurfa ile ilgili söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. Dostluk mesajlarını hiç samimi bulmuyorum. Şampiyonlar Ligi. Bu zihin yapısına laf atmak, ölmüş bir hastaya ilaç vermek gibi bir şey. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar. Biz Şanlıurfa'daki Fenerbahçe taraftarlarına borçluyuz. Biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın aldı." dedi.

2010/2011 SÜPER KUPA FİNALİ ÖNERİSİ

Ali Koç; "Riyad'da oynanamayan kupanın oynanmasını isteyen ileten taraf Fenerbahçe Kulübü'dür. Beşiktaş Başkanı ile konuştum. 2010/2011 Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Şanlıurfa halkının anlayışına sığınıyoruz." sözlerini sarfetti.

Ali Koç sözlerinin devamında; "Yayıncı kuruluş dürüst adil bir şekilde anlatacağına olayları bizim aleyhimize saatlerce yayın yapıyor. Neler yapmak istediğinizin farkındayım. Türkiye Kupası sizin olsun. Dünyada olmayan bir format önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na geliyor. Hem kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etmek için garip bir yayın yaptınız son 3 gündür. Bizim için sizin krediniz bitmiştir." dedi.

BU SEZONUN EMEĞİNİ FEDA ETMEK İSTEMEDİLER

"Biliyor musunuz bütün U19 maçları cumartesi günü oynandı ama bizim maçımız pazar gününe alındı. Biz U19 maçını cumartesi oynamak için başvurduk. Kabul etmediniz. Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmak için mi kabul etmediniz? Camiamıza çok dikkatli olmalarını uyanık olmalarını rica ediyorum. 3 günde ne kadar ayrıştırıldığınızı gördünüz.

Biz ligden çekilmeye dair her şeyi değerlendireceğimizi söyledik. Bu sezonun emeğini feda etmek istemediler. Önümüzdeki sezon Genel Kurul'da gereken adımları değerlendireceğiz dedik. Onu da yapıyoruz.

TFF'de seçim olacağını buraya gelirken öğrendik. Futbolu hiç anlamadıklarının bir ispatı daha veya kendilerine göre akıllıca bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman yeni gelen yönetim sezon öncesi doğru düzgün plan yapamayacak. 18 Temmuz'da seçim yapılacağına hiç yapmamak daha iyi olurdu. Dikkat ederseniz aday olmayacağız demiyorlar. Bugün kulüplerin istediği bu TFF'nin devam etmemesidir.

Süper Kupa'dan en iyi olduğumuz dönemde sahaya çıkmamız, Trabzonspor maçında 2-0 öndeyken hocamıza sahadan çekilmek isterse çekilmesini söylememiz size yetmiyor mu? Temiz futbol ile ilgili bir manifesto yayınlayacağız. Yol haritası net. En büyük eksiklik liyakat. Bunun olmamasının en büyük nedeni de TFF seçimlerinin artık bağımsız olmaması. Kurullar keza öyle, bir inceleyin yapılarını. Futbol aşkıyla yanıp tutuşan, tarafsız bir şekilde futbolu yönetecek isimler lazım."