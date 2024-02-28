Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Satın alacağı takımı açıkladılar! Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmüştü

    Satın alacağı takımı açıkladılar! Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Satın alacağı takımı açıkladılar! Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmüştü
    Acun Ilıcalı, UEFA, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelmesi, farklı iddiaları beraberinde getirdi. Ilıcalı'nın Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yemek yemişti.

    Bir araya gelen ikilinin neler konuştuğuna dair birçok iddia ortaya atılmıştı.

    ACUN ILICALI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı paylaşımına "UEFA'nın değerli başkanı sayın Ceferin'e gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbol dolu çok güzel bir sohbet oldu." notunu düştü.

    Bu buluşma hakkında Slovenya basınında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Ilıcalı, PrvaLiga'da yer alan Olimpija Ljubljana'yla ilgileniyor.

    İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alarak büyük bir sürprize imza atan Ilıcalı, Premier Lig'e yükselme hedefi belirlemişti.

    Şu an 55 puanı bulunan Hull City, 6.sırada yer alıyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Real Madrid’de Arda Güler krizi! Yönetime resti çekti, işte gideceği yeni takım… - SporReal Madrid’de Arda Güler krizi! Yönetime resti çekti, işte gideceği yeni takım…TFF'de sürpriz istifa! Görev değişikliği resmi siteden açıklandı - SporTFF'de sürpriz istifa! Görev değişikliği açıklandıİngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Arsenal'in forvetini transfer edecek - SporDzeko yerine 24'lük yıldız geliyorAltay Bayındır’ın Manchester United kariyeri kısa sürdü! İngiliz basını duyurdu, Süper Lig devine transfer oluyor - SporAltay Bayındır’ın Manchester United kariyeri kısa sürdü! İngiliz basını duyurdu, Süper Lig devine transfer oluyorFenerbahçe elendi Nihat Kahveci topa tuttu: Dua etsin İrfan Can Kahveci sakat - SporNihat Kahveci Fenerbahçeli yıldızı topa tuttuFener’e evlat kurşunu! Kanarya kupa çeyrek finalinde A.Gücü’ne yenildi, elendi - SporFener’e evlat kurşunuFenerbahçe elenir elenmez İcardi'den flaş paylaşım - SporFenerbahçe elenir elenmez İcardi'den flaş paylaşım
    Sonraki Haber Yükleniyor...