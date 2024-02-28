Satın alacağı takımı açıkladılar! Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmüştü

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelmesi, farklı iddiaları beraberinde getirdi. Ilıcalı'nın Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği öne sürüldü.

Futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yemek yemişti.

Bir araya gelen ikilinin neler konuştuğuna dair birçok iddia ortaya atılmıştı.

ACUN ILICALI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı paylaşımına "UEFA'nın değerli başkanı sayın Ceferin'e gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbol dolu çok güzel bir sohbet oldu." notunu düştü.

Bu buluşma hakkında Slovenya basınında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Ilıcalı, PrvaLiga'da yer alan Olimpija Ljubljana'yla ilgileniyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alarak büyük bir sürprize imza atan Ilıcalı, Premier Lig'e yükselme hedefi belirlemişti.

Şu an 55 puanı bulunan Hull City, 6.sırada yer alıyor.