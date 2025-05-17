Satranç tahtası üzerinde tazminat oyunları! Sıradaki hamle uzlaşıyı getirebilir

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen ve gelen teklifleri masaya yatıran teknik direktör Jose Mourinho, tazminattan kaçış planı için seçeneklerini bir bir eliyor. Son gelen astronomik teklif, Portekizli hocanın aklına yatmış durumda. Sarı lacivertliler ile uzlaşma yoluna gidilebilir. İşte detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen ve sahaya çıktığı bütün kulvarlarda kupayı hedefleyen teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı hayal kırıklığı oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa adeta veda eden ve diğer kulvarlarda da havlu atan sarı lacivertlilerde kaos hakim.

Fenerbahçe camiasında son günlerin tartışma konusu olağanüstü seçimli genel kurul olurken, diğer yandan Ali Koç ve Jose Mourinho'nun istifası da isteniyor. İki isim de istifaya yanaşmazken, Mourinho cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Sabah'ın haberine göre; geleceği tartışma konusu olan ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Jose Mourinho, aldığı teklifleri masaya yatırdı. Deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 5 milyon Euro teklif aldığı konuluşuyor.

Mourinho'nun bu öneriyi kabul etmesi halinde, sarı lacivertli kulüp ile olan sözleşmesindeki 11 milyon euroluk tazminatın tamamını talep edeceği öğrenildi.

GÖZÜ DAHA BÜYÜK PROJELERDE

62 yaşındaki çalıştırıcının bu nedenle teklife mesafeli yaklaştığı, daha büyük bir projeye yönelmek istediği belirtildi. Tam da bu anda dünyaca ünlü teknik adam için flaş bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi. Yüksek bütçeli bir kulübün, Portekizli teknik adamın kapısını tam 35 milyon euro ile çaldığı öne sürüldü.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

İddialara göre Jose Mourinho, bu astronomik teklife oldukça sıcak bakıyor. Suudi Arabistan'daki projeyi kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gören Portekizli hocanın, bu seçeneğe ciddi şekilde eğildiği ve kabul etmesi durumunda Fenerbahçe ile tazminat konusunda uzlaşma yoluna gidebileceği ifade edildi.