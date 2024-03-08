Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü! 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Selçuk İnan'ı göreve getirdi. Geçen sezon kısa bir süre Kasımpaşa'da çalışan İnan, bugün resmi sözleşmeye imza atarak takımla ilk idmanına çıktı.

Genç teknik adam Selçuk İnan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile resmen anlaştı.

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

GAZİANTEP FK'NIN SELÇUK İNAN AÇIKLAMASI

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak’ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."