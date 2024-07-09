Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Masadaki rakam belli oldu

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Masadaki rakam belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy, Fulham, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için daha önce nabız yoklayan ve 15 milyon euro bonservis bedeli öneren Premier Lig ekibi Fulham, bu kez yeni bir teklif için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarında. Daha önce siyah beyazlı ekibe 15 milyon euro bonservis bedeli önerisinde bulunan ancak teklifi reddedilen Premier Lig ekiplerinden Fulham, yeni teklif için hazırlanıyor.

Siyah beyazlıların kapısını çalacak olan Fulham, yeni teklifi için kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Sports Digitale'in haberine göre İngiliz ekibi, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü ise Semih için 20 milyon euro teklife sıcak bakıyor.

30 MAÇTA 11 GOL 3 ASİST

Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 11 gol 3 asist istatistiği yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul Akvaryum'da 4 gentoo türü penguen daha dünyaya gözlerini açtıGözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP'den dikkat çeken açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden! Melissa Vargas detayı... - SporFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birdenOlaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin raporu çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel ifade verdi - SporOlaylı derbinin raporu çıktı!Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine dev rapor! 9'u kalsın, 6'sı gitsin... - SporMourinho'dan yönetime dev rapor! 9'u kalsın, 6'sı gitsinPaylaşımı çok konuşulmuştu! Fenerbahçe Merih’i istiyor... - SporFenerbahçe Merih’i istiyorOkay Yokuşlu dönüyor! Trabzonspor, eski orta sahası için devrede - SporOkay Yokuşlu Süper Lig'e dönüyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstikbaliyle oynamamak lazım" demişti, Mourinho'dan Ferdi açıklaması - SporMourinho'dan Ferdi açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...