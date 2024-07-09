Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Masadaki rakam belli oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için daha önce nabız yoklayan ve 15 milyon euro bonservis bedeli öneren Premier Lig ekibi Fulham, bu kez yeni bir teklif için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarında. Daha önce siyah beyazlı ekibe 15 milyon euro bonservis bedeli önerisinde bulunan ancak teklifi reddedilen Premier Lig ekiplerinden Fulham, yeni teklif için hazırlanıyor.

Siyah beyazlıların kapısını çalacak olan Fulham, yeni teklifi için kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Sports Digitale'in haberine göre İngiliz ekibi, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü ise Semih için 20 milyon euro teklife sıcak bakıyor.

30 MAÇTA 11 GOL 3 ASİST

Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 11 gol 3 asist istatistiği yakaladı.