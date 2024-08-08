Sezon başı hep kaos var! Okan Buruk'tan Kerem ve Köhn sözleri

Galatasaray’ın çalıştırıcısı Okan Buruk, “İki sezondur buradayım. Her yeni sezona girerken üzerimize oyunlar oynanıyor. Taraftar bize güvensin, burada büyük emek veriyoruz” dedi.

Beşiktaş maçı sonrası G.Saray’da sular bulanmıştı. Önce Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınınca, “Bu formayı bir daha giymem” dediği hatta küfür ettiği haberleri camiayı salladı. Ardından teknik direktör Okan Buruk’un sol bek Köhn’ü beğenmediği ve göndermek istediği söylentileri yayıldı. Hatta yerine gelecek isim bile dillendirildi: Aston Villa’dan Fransız sol bek Lucas Digne... Fakat Okan Hoca dün sert ve sitemli bir dille olan biteni anlattı, yalanlamalar yaptı.

ZAHA'DA PROBLEM YOK

“Kerem’in tavrı olabilecek şeylerden sadece biri. Futbolcu oyundan alınınca mutsuz olur. Dünyada her yerde böyledir” diyen Buruk, “İki sezondur buradayım her sezon girişi kaos çıkarılmaya çalışılıyor” isyanında bulunurken, “Kerem de Köhn de bizimle birlikte devam edecek. Zaha’yla da konuştuk ve kendisi Süper Kupa maçındaki sözlerimi yanlış anladığını söyledi ve konu kapandı. Taraftarımız bize güvensin. Burada büyük bir emek veriliyor. Lige kazanarak iyi başlamak istiyoruz” sözlerini kullandı.

ZAHA OLAYI NASIL OLMUŞTU?

Okun Buruk Süper Kupa maçı sonrası Zaha için, “Kırmızı kart sonrası oyuna girerken ona yeni diziliş taktiğini anlattım. Kendisi arkadaşlarına saha içinde anlatmadı” şikâyetinde bulunmuştu. Futbolcu da Buruk’a tepki göstermiş ve takımdan ayrılacağı haberleri yayılmıştı.

AKTÜRKOĞLU: SAYGISIZLIK YOK DUYGUSAL TEPKİ

Kaptan Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında olanları, “Reaksiyonum takıma yardımcı olamamanın üzüntüsüydü” sözleriyle açıkladı. Sarı kırmızılı isim devamında ise “Kariyeri boyunca Galatasaray’a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray’ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray’a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmam” dedi.

MUSLERA'DAN SERT ÇIKIŞ

Buruk’la birlikte basına konuşan Muslera, Kerem’in olayı için, “Haber yapan gazeteci soyunma odasına mı girmiş? Bunu kim söyledi? 15 senedir buradayım, soyunma odasında neler olur bilirim. Siz gazeteciler bilemezsiniz” sözlerini kullandı.