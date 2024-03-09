Sivasspor evinde kaybetti! Fatih Tekke'li Alanyaspor çıkışını sürdürdü
Spor Haberleri / -
Geçen hafta Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Alanyaspor, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fatih Tekke önderliğinde çıkışını sürdüren Akdeniz temsilcisi, 36 puanla 10. sıraya yerleşti.
Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Akdeniz ekibine 3 puano getiren golleri Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın atarken, ev sahibi ekibin tek golü Rey Manaj'dan geldi.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.
41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
49. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan bulunan Hassan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1
64. dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Manaj, topu filelerle buluşturdu: 1-1
79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2
88. dakikada N'Jie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 65 Menig), Caktas (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Charisis, Emrah Başsan (Dk. 65 N'Jie), Koita (Dk. 75 Hakan Arslan), Manaj
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 83 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 83 Lima), Hassan (Dk. 90 Sisto)
Goller: Dk. 49 Hassan, Dk. 79 Oğuz Aydın (Alanyaspor), Dk. 64 Manaj ( Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Caktas, Dk. 52 Koita, Dk. 66 Manaj (Sivasspor), Dk. 62 Balkovec, Dk. 67 Aliti (Alanyaspor)
Kaynak: -