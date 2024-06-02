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Sofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçti

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Sofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Sofyan Amrabat, sarı kırmızılıları sosyal medyadan takip etti. Geçtiğimiz sezon Manchester United forması giyen Faslı yıldızın bonservisi Fiorentina'da bulunuyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren ve Fiorentina'ya dönen Sofyan Amrabat için düğmeye bastı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester United'a gitmeden önce de yakından ilgilendiği Sofyan Amrabat, Instagram üzerinden Galatasaray resmi hesabını takibe aldı.

Sofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçti - 1. Resim

ERDEN TİMUR GEÇEN SENE ANLAŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz dönem yaptığı açıklamada "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık. Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi." sözlerini sarf etmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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