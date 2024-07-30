Sonu altın olsun! Yusuf ve Şevval İlayda Paris'te destan yazdı

10 metre havalı tabanca karışıkta finale çıkan millîler bugün Sırbistan’a karşı altın mücadelesi verecek.

10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan millî takım, finale yükseldi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi’nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı. Olimpiyat tarihinde Türkiye’nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için bugün 10.45’te Sırbistan ile karşılaşacak.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15’incisi oldu.