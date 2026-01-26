Türkiye Gazetesi
Sosyal medya Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor! Real Madrid logosuna basmamak için...
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sadece sahadaki yeteneğiyle değil, kulüp değerlerine gösterdiği bağlılıkla da İspanya'da takdir toplamaya devam ediyor. Real Madrid'in kendi sahasında oynadığı bir maç öncesindeki ısınma hareketleri sırasında, amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral hale geldi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Arda Güler'in saha kenarında Real Madrid logosuna basmamak için gösterdiği hassasiyet, taraftarlardan büyük alkış alıp sosyal medyada viral oldu ve Real Madrid camiasının takdirini kazandı.
- Arda Güler, topu kontrol ederken Real Madrid logosuna basmamak için üzerinden atladı.
- Bu davranışı stadyumdaki taraftarlarca büyük alkış aldı.
- Sosyal medyada "Armaya saygı" mesajlarıyla hızla yayılarak milyonlara ulaştı.
- Arda Güler, bu tavrıyla Real Madrid camiasının gönlünü bir kez daha fethetti.
Görüntülerde, saha kenarındaki taç çizgisine yakın bir noktada topu kontrol etmeye çalışan Arda Güler'in, yerdeki Real Madrid logosuna basmamak için özel bir hassasiyet gösterdiği ve üzerinden atlayarak geçtiği görülüyor.
Genç futbolcunun bu davranışı, stadyumdaki taraftarlarca büyük alkış alırken, sosyal medya platformlarında "Armaya saygı" (Respect the badge) mesajlarıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
Futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da dikkat çeken Arda Güler, bu tavrıyla Real Madrid camiasının gönlünü bir kez daha fethetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR