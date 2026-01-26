Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sadece sahadaki yeteneğiyle değil, kulüp değerlerine gösterdiği bağlılıkla da İspanya'da takdir toplamaya devam ediyor. Real Madrid'in kendi sahasında oynadığı bir maç öncesindeki ısınma hareketleri sırasında, amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral hale geldi.

Görüntülerde, saha kenarındaki taç çizgisine yakın bir noktada topu kontrol etmeye çalışan Arda Güler'in, yerdeki Real Madrid logosuna basmamak için özel bir hassasiyet gösterdiği ve üzerinden atlayarak geçtiği görülüyor.

Genç futbolcunun bu davranışı, stadyumdaki taraftarlarca büyük alkış alırken, sosyal medya platformlarında "Armaya saygı" (Respect the badge) mesajlarıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da dikkat çeken Arda Güler, bu tavrıyla Real Madrid camiasının gönlünü bir kez daha fethetti.

