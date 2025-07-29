Sosyal medyadan Beşiktaş'ı sildi! Arroyo'dan tripler
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Siyah beyazlıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo’dan ilginç hareketler geldi.
Ekvadorlu oyuncu sosyal medyadan Beşiktaş’la ilgili olan bütün fotoğraflarını sildi. Ardından “Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir” paylaşımında bulundu.
Arroyo’nun son oynanan Shakhtar maçına yedek başlaması ve oyuna da alınmaması sebebiyle tepkili olduğu öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker