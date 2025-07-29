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Sosyal medyadan Beşiktaş'ı sildi! Arroyo'dan tripler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyadan Beşiktaş&#039;ı sildi! Arroyo&#039;dan tripler
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo’dan ilginç hareketler geldi.

Ekvadorlu oyuncu sosyal medyadan Beşiktaş’la ilgili olan bütün fotoğraflarını sildi. Ardından “Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir” paylaşımında bulundu.

Sosyal medyadan Beşiktaş'ı sildi! Arroyo'dan tripler - 1. Resim

Arroyo’nun son oynanan Shakhtar maçına yedek başlaması ve oyuna da alınmaması sebebiyle tepkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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