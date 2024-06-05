Spaletti Montella'ya övgüler yağdırdı! 'Çok zeki, çok kurnaz'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Spaletti, meslektaşı Vincenzo Montella'ya övgüler yağdırdı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından TRT Spor'a müsabakayı değerlendirdi.

BAZI HATALARIMIZ OLDU

Spalletti, karşılaşmayla ilgili olarak "Hazırlık süresindeyiz, bazı hatalarımız oldu. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam, 26 kişilik EURO 2024 kadrosunu oluşturmak için iki günü daha olduğunu belirterek, "Bu konuda şu anda çok düşünecek bir durumda değilim." diye konuştu.

MONTELLA ÇOK ZEKİ, ÇOK KURNAZ

Vatandaşı Vincenzo Montella'dan övgüyle bahseden tecrübeli hoca, "Dengeli bir maç oldu. Montella'yı her haliyle çok seviyorum. Çok zeki çok kurnaz, ona karşı oynarken her zaman dikkatli olmak lazım" dedi.