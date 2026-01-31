Fenerbahçe Stadı'nın yerinin değişeceği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başkanı Şekip Mosturoğlu, çok konuşulan iddiaya ilişkin net bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, futbol takımının maçlarını oynadığı Kadıköy'de bulunan "stadın başka bir yere taşınacağı" iddiasına cevap verdi.

Şekip Mosturoğlu

"FENERBAHÇE VAR OLDUĞU SÜRECE BU STAT KULÜBE AİT OLACAK"

Şekip Mosturoğlu, "Sosyal medyada çok tartışıldı. Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı, "Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır" sözlerini sarf etti.

