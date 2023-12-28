Süper Kupa maçı yarın saat kaçta başlayacak? MAÇ SAATİ! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta?

28 Aralık 2023 22:02 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 22:04

Süper Kupa maçı saat kaçta? Süper Kupa maçı yarın saat kaçta başlayacak merak ediliyorken maçın detayları, muhtemel 11’ler, hangi kanalda olduğu ile ilgili bilgiler haberimizde derlenmiştir. İşte Süper Kupa maçının kaçta başlayacağı ve Süper Kupa hakkında diğer detaylar…

SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak. Süper Kupa maçı canlı yayın ile ATV kanalından ekranlara gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

İki takım arasında beş gün arayla ikinci maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Galatasaray son 10 derbide üstün

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray'da 2 eksik var

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 4. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.