Süper Kupa öncesi dostluk mesajı! Okan Buruk ile Giovanni van Bronckhorst sahaya birlikte çıktı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa maçı öncesi yapılan ortak basın toplantısından sonra sahaya beraber çıkarak sohbet etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, derbi öncesi karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluştu.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki teknik adamın görseli paylaşılarak "Teknik direktörümüz Okan Buruk ve Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray - Beşiktaş maçı yarın saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray, geçen sene Süper Lig, Beşiktaş ise Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.