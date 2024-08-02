Süper Kupa öncesi dostluk mesajı! Okan Buruk ile Giovanni van Bronckhorst sahaya birlikte çıktı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 2 Ağustos 2024 19:14 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 19:23 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa maçı öncesi yapılan ortak basın toplantısından sonra sahaya beraber çıkarak sohbet etti.