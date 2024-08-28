Süper Lig ekibi Flamengo'nun yıldızı Victor Hugo'yu transfer etti

Göztepe, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Victor Hugo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Eyüpspor'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

Şu ana kadar oynanan 3 maçta 3 beraberlik alan İzmir ekibi, henüz galibiyet alamadı.