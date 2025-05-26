Süper Lig ekibinde Selçuk İnan sürprizi! Çarşamba günü masaya oturacaklar

Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran ve görevinden Mayıs ayında ayrılan teknik direktör Selçuk İnan, yeniden Süper Lig'e dönüyor. İnan, kulüp ile çarşamba günü masaya oturacak.

Yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Kulübün birkaç gün içerisinde İsmet Taşdemir'in yerine gelecek teknik direktörü ilan etmesi beklenirken, birçok iddia ortaya atıldı.

HİKMET KARAMAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Kulüp başkanı Recep Durul, transfer komitesiyle birlikte 5-6 isim üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Kulüp tarihinde yeri olan deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile görüşen ancak imza aşamasına gelemeyen Kocaelispor'da gelişmeler sürüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Taraftarın önemli bir bölümü Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğüne tepki gösterirken, transfer komitesinin çarşamba günü Selçuk İnan ile bir araya geleceği öğrenildi.

10 Mayıs'ta Gaziantep FK ile yolları ayrıldıktan sonra adı İstanbul takımıyla da anılan İnan'ın Kocaelispor ile yapacağı görüşmenin neticesinde Karaman ile ikinci görüşme yapılacağı da belirtildi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ŞEKİLLENECEK

Futbolculuğunu Galatasaray'da noktaladıktan sonra Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe başlayan ve Gaziantep FK ile başarılı süreç geçiren Selçuk İnan'ın 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen ve üst sıra hedefleri koymayı planlayan Körfez ekibiyle anlaşmaya varıp varmayacağı görüşmeye göre şekillenecek.