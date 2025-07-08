Süper Lig ekibinin başı büyük dertte! Avrupa takımı FIFA'nın kapısını çalacak

Süper Lig ekibinin yapmak istediği transfer başına iş açtı. Kulübünden habersiz oyuncuyu Türkiye'ye getiren ekip, FIFA'ya şikayet edilecek. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 64 puana ulaşan ve ligi 3'üncü sırada bitiren Samsunspor, transfer ateşini yaktı. Taraftar 'çilek transfer' açıklamalarıyla heyecanlanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

BRAGA'NIN HABERİ YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samsunspor, Braga'nın bilgisi ve onayı olmadan Joe Mendes için uçak bileti aldı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Mendes, Braga'nın ve menajerlerinin izni olmadan bu yolculuğu gerçekleştirdi.

FIFA'YA ŞİKAYET EDECEKLER

Bu gelişmenin ardından Braga, oyuncuyu Avusturya kampına geri çağırdı. Portekiz kulübü, Samsunspor'u FIFA'ya şikayet edecek.

Braga'nın FIFA’ya yapacağı başvurunun ardından transfer sürecinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Mendes’in Samsunspor'a katılıp katılamayacağı ve FIFA’nın vereceği karar önümüzdeki günlerde netleşecek.