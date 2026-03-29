Fildişi Sahili, İngiltere’de oynanan hazırlık maçında Güney Kore’yi 4-0 mağlup etti. Süper Lig’den 4 oyuncu kadroda yer alırken, Wilfried Singo son dakikada golle galibiyeti perçinledi. Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ise 58 dakika sahada kaldı ancak gol katkısı yapamadı.

Liglere verilen milli maç arası kapsamında İngiltere'de oynanan hazırlık karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fildişi Sahili, sahadan 4-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Maça, takımlarının aday kadrolarına davet edilen Süper Lig temsilcilerinin performansları ve birbirlerine karşı verdikleri mücadele damga vurdu.

Oh ve Agbadou

GOLLER FARKLI İSİMLERDEN GELDİ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte hücum ağırlıklı bir futbol sergileyen Fildişi Sahili, aradığı golü ilk yarının sonlarına doğru buldu ve ardından farkı açtı. Afrika temsilcisine galibiyeti getiren gollerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

35. Dakika: Evann Guessand

45+1. Dakika: Simon Adingra

62. Dakika: Martial Godo

90+3. Dakika: Wilfried Singo

OH 58 DAKİKA SAHADA KALDI

Beşiktaş'ın hücum hattındaki isimlerinden Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, milli takımının teknik direktörü tarafından karşılaşmaya ilk 11'de başlatıldı. Rakip savunma arasında alan bulmaya çalışan Oh, mücadelede 58 dakika boyunca sahada ter döktü ve sonrasında yerini takım arkadaşına bıraktı.

Hyeon-gyu Oh

SÜPER LİG'DEN 4 İSİM FORMA GİYDİ

Karşılaşmanın kazanan tarafı olan Fildişi Sahili'nde ise Trendyol Süper Lig'den kadroya davet edilen 4 farklı oyuncu forma şansı buldu. Özellikle kaleyi ve savunma hattını oluşturan isimlerin maçın golsüz tamamlanmasındaki istatistikleri dikkat çekti:

Yahia Fofana (Çaykur Rizespor): Karadeniz ekibinin başarılı file bekçisi, milli takımının kalesini 90 dakika boyunca korudu. Güney Kore ataklarında kalesini gole kapatan Fofana, maçı gol yemeden tamamlayarak formda bir görüntü çizdi.

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): Siyah-beyazlı takımın savunmacısı, Fildişi Sahili defansının belkemiği olarak 90 dakika sahada kaldı. Agbadou, kulüpten takım arkadaşı Hyeon-gyu Oh'a karşı doğrudan mücadele etti ve rakip hücumculara geçit vermedi.

Christ Inao Oulai (Trabzonspor): Bordo-mavili ekibin oyuncusu, mücadelenin 64. dakikasında oyuna dahil oldu. Orta alana enerji katan Oulai, takımının skoru korumasına ve oyunu yönlendirmesine katkı sağladı.

Wilfried Singo (Galatasaray): Sarı-kırmızılı takımın sağ kanattaki etkili ismi, 79. dakikada maça dahil oldu. Kısıtlı sürede hücuma verdiği destekle dikkat çeken Singo, 90+3. dakikada ağları sarsarak maçın skorunu tayin eden isim oldu ve hücum istatistiklerine bir de milli gol ekledi.

