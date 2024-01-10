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    Süper Lig'de 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu. Euro bazında en çok harcama limitine sahip olan beş Süper Lig takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor oldu.

    Süper Lig&#039;de 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitleri ne kadar? Türkiye Futbol Federasyonu beklenen açıklamayı yaptı. Galatasaray 83 milyon euro, Fenerbahçe 69 milyon euro, Trabzonspor 42 milyon euro, Beşiktaş 39 milyon euro, Adana Demirspor ise 18 milyon euro limite sahip.

    Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

    T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitleri'nin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır. 

    HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

    Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII G maddesinde belirtildiği üzere,

    Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

    * Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.

    ** Sıralama, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

    TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig kulüplerinin ara transfer harcama limitleri şöyle:

    Süper Lig'de 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TffBeşiktaşFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Süper Lig'de 2023-24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu
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