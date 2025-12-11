Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! TFF'den Mehmet Türkmen kararı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Samsunspor maçındaki yönetimiyle gündem olan Mehmet Türkmen ile ilgili de kararını verdi.
- Mehmet Türkmen, MHK tarafından 16. hafta maçlarına atanmadı.
- 16. hafta düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Samsunspor maçında düdük çalan Mehmet Türkmen verdiği kararlarla tepki çekmişti. Hem Samsunspor hem Galatasaray kanadı hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından memnun olmazken, özellikle maçın uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu tartışmalara neden olmuştu.
TFF'DEN MEHMET TÜRKMEN KARARI
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili kararını verdi. Mehmet Türkmen, MHK tarafından 16. hafta maçlarına atanmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün