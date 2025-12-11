Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Samsunspor maçındaki yönetimiyle gündem olan Mehmet Türkmen ile ilgili de kararını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Samsunspor maçında düdük çalan Mehmet Türkmen verdiği kararlarla tepki çekmişti. Hem Samsunspor hem Galatasaray kanadı hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından memnun olmazken, özellikle maçın uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu tartışmalara neden olmuştu.

Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu! TFFden Mehmet Türkmen kararı

TFF'DEN MEHMET TÜRKMEN KARARI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen ile ilgili kararını verdi. Mehmet Türkmen, MHK tarafından 16. hafta maçlarına atanmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Haberle İlgili Daha Fazlası