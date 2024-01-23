Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Süper Lig'de ilginç olay! Kart yanlış oyuncuya çıktı, devreye Cenk Tosun girdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş-Adana Demirspor maçında hekem Atilla Karaoğlan yanlış oyuncuya kart gösterdi. Devreye Cenk Tosun'un girmesi ile birlikte hata düzeltildi, Yusuf Barası gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı.

    Süper Lig&#039;de ilginç olay! Kart yanlış oyuncuya çıktı, devreye Cenk Tosun girdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Kritik karşılamadan gol sesi çıkmadı, iki ekip de hanesine birer puanı yazdırdı. Sessiz geçen gecede dikkat çeken an ise kırmızı kart pozisyonu oldu.

    YANLIŞ İSME KART GÖSTERDİ

    Mücadelenin 47'nci dakikasında maç golsüz berabere devam ederken ilginç anlar yaşandı. Konuk ekipte Yusuf Barası, orta alanda Demir Ege Tıknaz'a faul yaptı. Karaoğlan, faulü Adana Demirspor'un orta sahası Benjamin Stambouli'nin yaptığını zannetti ve Fransız oyuncuya sarı kartını çıkardı.

    CENK TOSUN UYARDI

    Bu esnada Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, faulü Stambouli'nin değil Yusuf Barası'nın yaptığını Karaoğlan'a iletti. Sarı kartı yanlış oyuncuya gösterdiğini fark eden hakem Atilla Karaoğlan, daha sonra sarı kartını Yusuf Barası'ya çıkardı.

    29'uncu dakikada ilk sarı kartını gören Barasi, böylelikle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAtilla KaraoğlanHakem
    Haberler > Spor > Süper Lig'de ilginç olay! Kart yanlış oyuncuya çıktı, devreye Cenk Tosun girdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beşiktaş-Adana Demirspor maçından gol sesi çıkmadı - SporDolmabahçe'de sessiz geceFenerbahçe tarihinin bonservis rekoru kırılabilir! Yıldız futbolcu için Tottenham harekete geçti - SporYıldız isim kulüp tarihine geçecekBeşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı nerede, saat kaçta? - SporBeşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı nerede, saat kaçta?Hatayspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Alanyaspor maçı nerede? - SporHatayspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Alanyaspor maçı nerede?İsmail Kartal'a övgüler yağdıran Bonucci, şampiyonluğun şifresini verdi - Sporİsmail Kartal'a övgüler yağdıran Bonucci, şampiyonluğun şifresini verdiWissam Ben Yedder Galatasaray ile anlaştı mı? Wissam Ben Yedder kimdir? - SporWissam Ben Yedder Galatasaray ile anlaştı mı? Wissam Ben Yedder kimdir?Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Yusuf Sarı için Süper Lig devi kancayı taktı: İmza için... - SporAdı Beşiktaş ile anılıyordu! Yusuf Sarı için Süper Lig devi kancayı taktı: İmza için...Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı şoku: Sahalardan bir süre uzak kalacak - SporGalatasaray'da Abdülkerim Bardakcı şoku: Sahalardan bir süre uzak kalacakGalatasaray'a sürpriz başkan adayı! Serdar Ali Çelikler o ismi açıkladı - SporEfsane isim geri dönüş sinyali verdiBeşiktaş'ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu - SporAboubakar veda ediyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...