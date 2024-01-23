Süper Lig'de ilginç olay! Kart yanlış oyuncuya çıktı, devreye Cenk Tosun girdi

23 Ocak 2024 22:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 22:23

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Kritik karşılamadan gol sesi çıkmadı, iki ekip de hanesine birer puanı yazdırdı. Sessiz geçen gecede dikkat çeken an ise kırmızı kart pozisyonu oldu.

YANLIŞ İSME KART GÖSTERDİ

Mücadelenin 47'nci dakikasında maç golsüz berabere devam ederken ilginç anlar yaşandı. Konuk ekipte Yusuf Barası, orta alanda Demir Ege Tıknaz'a faul yaptı. Karaoğlan, faulü Adana Demirspor'un orta sahası Benjamin Stambouli'nin yaptığını zannetti ve Fransız oyuncuya sarı kartını çıkardı.

CENK TOSUN UYARDI

Bu esnada Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, faulü Stambouli'nin değil Yusuf Barası'nın yaptığını Karaoğlan'a iletti. Sarı kartı yanlış oyuncuya gösterdiğini fark eden hakem Atilla Karaoğlan, daha sonra sarı kartını Yusuf Barası'ya çıkardı.

29'uncu dakikada ilk sarı kartını gören Barasi, böylelikle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.