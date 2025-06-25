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Süper Lig'de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı
Memphis Depay, Süper Lig, Beşiktaş, Corinthians, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Corinthians forması giyen Memphis Depay, Süper Lig yolunda. Kulübünden ayrılmak isteyen isim için Beşiktaşlı yöneticiler devreye girecek.

Siyah beyazlıların listesinde bulunan Memphis Depay, Beşiktaş’a gelmek için gemileri yaktı.

Hollandalı yıldız, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Corinthians’tan ayrılmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerin, Depay’ın kulübeyle olan problemini giderdikten sonra harekete geçeceği öğrenildi.

28 MAÇTA 6 GOL, 10 ASİST

Depay, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 6 gol attı, 10 da asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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