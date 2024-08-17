Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor'a karşı iç sahada alınan 2-1'lik yenilgi sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de olay gelişme! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Süper Lig'de olay gelişme! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

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Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir." diyerek istifa etti.

Muhabilere açıklama yapan Çamlı, "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir. Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler." dedi.