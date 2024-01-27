Süper Lig'e geri dönüyor! Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor. Ligdeki 7 maçlık yenilgi serisinin ardından Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi. Süper Lig ekibinin başına Burak Yılmaz'ın geçeceği öğrenildi.

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kaybederek 29 puanla 9. sıraya kadar gerileyen Kayserispor'un yeni teknik direktörünün Burak Yılmaz olduğu öğrenildi.

RECEP UÇAR DÖNEMİ SONA ERDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

BURAK YILMAZ YARIN ŞEHRE GİDİYOR

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yardımcılığını yaptığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra koltuğu devralmış ancak UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildikleri maçın ardından 10 Kasım 2023'te görevinden ayrılmıştı.

Burak Yılmaz'ın şimdi Recep Uçar'ın yerine sarı-kırmızılı ekibin başına geçeceği öğrenildi. Teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.