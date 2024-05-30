Süper Lig'in devi fırsat transferi peşinde! Hedef Manchester'ın genç yıldızı

Galatasaray gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'u bonservisiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroya sahip olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu hedef doğrultusunda yıldız oyuncularla ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

HEDEF MANCHESTER UNİTED'IN GENÇ YETENEĞİ

Galatasaray'ın transferdeki hedefinin bonservisi Manchester United'da Mason Greenwood olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.