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Süper Lig'in devi fırsat transferi peşinde! Hedef Manchester'ın genç yıldızı

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Süper Lig&#039;in devi fırsat transferi peşinde! Hedef Manchester&#039;ın genç yıldızı
Galatasaray, Transfer, Mason Greenwood, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'u bonservisiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroya sahip olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu hedef doğrultusunda yıldız oyuncularla ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Süper Lig'in devi fırsat transferi peşinde! Hedef Manchester'ın genç yıldızı - 1. Resim

HEDEF MANCHESTER UNİTED'IN GENÇ YETENEĞİ

Galatasaray'ın transferdeki hedefinin bonservisi Manchester United'da Mason Greenwood olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

Süper Lig'in devi fırsat transferi peşinde! Hedef Manchester'ın genç yıldızı - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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